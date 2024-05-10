10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Motive mahlaslı rapçinin konserinde tornavida ve bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı! "Niye selam vermediniz" kavgası

Motive mahlaslı rapçinin konserinde tornavida ve bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı! "Niye selam vermediniz" kavgası

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
ABONE OL
Motive mahlaslı rapçinin konserinde tornavida ve bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı! Niye selam vermediniz kavgası

Samsun'da Motive mahlaslı rapçi Tolga Can Serbes'in konserine gençler tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı. Yaralı gençler, "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.

Samsun'da rap konserine giden gençlerin tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı olayda 2 kişi yaralandı.

RAP KONSERİNDE TORNAVİDA VE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, Canik ilçesi Doğupark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Kanlar içinde kalan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

"NİYE SELAM VERMEDİNİZ" DEDİLER BIÇAKLADILAR

Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.

Polis saldırganların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA