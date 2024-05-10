Motive mahlaslı rapçinin konserinde tornavida ve bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı! "Niye selam vermediniz" kavgası

RAP KONSERİNDE TORNAVİDA VE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, Canik ilçesi Doğupark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.