Motive mahlaslı rapçinin konserinde tornavida ve bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı! "Niye selam vermediniz" kavgası
Samsun'da Motive mahlaslı rapçi Tolga Can Serbes'in konserine gençler tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı. Yaralı gençler, "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.
Samsun'da rap konserine giden gençlerin tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı olayda 2 kişi yaralandı.
RAP KONSERİNDE TORNAVİDA VE BIÇAKLI SALDIRI
Olay, Canik ilçesi Doğupark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı.
Kanlar içinde kalan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
"NİYE SELAM VERMEDİNİZ" DEDİLER BIÇAKLADILAR
Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler.
Polis saldırganların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı.
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