Uzmanlar okul müdürüne silahlı saldırıyı yorumladı: Gençler sokak ve sosyal medyadan etkileniyor
Türkiye genelinde gençler arasında şiddetin dozu her geçen gün artıyor; okulda, sokakta, aile içinde şiddet yaşanıyor. En son İstanbul Eyüpsultan ilçesinde kendisini okuldan uzaklaştıran okul müdürünü bir öğrenci silahla vurarak öldürdü. Son zamanlarda okullarda artan şiddetin nedenlerini, şiddeti önleyebilmek için neler yapılması gerektiğini uzman isimlere soruldu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
07:49 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
07:50
İstanbul Eyüpsultan ilçesinde kendisini okuldan uzaklaştıran okul müdürünü bir öğrenci okulda silahla vurarak öldürdü. Toplumda infiale neden olan bu olay ise şiddet olaylarında ne yazık ki ilk değil. Türkiye genelinde gençler arasında şiddetin dozu her geçen gün artıyor; okulda, sokakta, aile içinde şiddet yaşanıyor. Sabah, uzman isimlerin gençler arasında ve okulda şiddetin neden arttığını sordu, çözüm önerilerini öğrendi.
"GENÇLER ŞİDDETE ÖZENİYOR" *İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın: " Şiddet sosyal öğrenmeyle çok ilişkili. Şiddet sosyal ortamlarda sergileniyor ve özendiriliyor. Bu maalesef sosyal medyada dâhil çok yaygın. Sosyal medyada hayvanlara işkence eden videolar ve kavga videoları okul çağındaki çocuklar izledikçe kimliklerini bu şekilde inşa ediyorlar ve şiddete özeniyorlar. Ergenlik çağındaki bir çocuk her şeye özenebilir. Eskiden de şiddet vardı ama eskiden mahalle ortamında akranlar arasında öğrenilirdi. Şimdi diziler ve sosyal medyadaki kötü örnekler çocukları olumsuz etkiliyor. Dizilerde ve sosyal medyada şiddet bir statü, itibarlı görünme ve güçlü kuvvetli görünme ölçüsü olmuşsa çocuklar arasında yaygınlaşıyor.
Bu şiddetin artış nedeni. Ebeveyn eğitimi verilmiyor ve bu çocuklar şiddetin uygun olmadığına dair rehabilite edilmiyor. Çocuğun kendini anlamlı, değerli hissetmesi için şiddetin doğru bir yöntem olmadığına dair çocuk ebeveynlerden ve okuldan bilgi alamıyorsa şiddet bir kimlik haline geliyor. Çocuğun kendini ifade etme biçiminde şiddetin bir araç olmasını önleyebilmek için herhangi bir bariyer yok. Çocuklar savunmasız çıplak şiddete maruz kalıyor.
'Şiddetle bir yere varılamaz ve şiddet bir kimlik haline gelmemesi lazım' Bu mesajı çocuğa vermek gerekiyor. Çocukların kendini itibarlı ve değerli hissedecek kanallara sevk etmek lazım. Ailenin bu konuda sorumluluğu çok büyük. Her şeyi önce babadan öğrendiği için babanın rolü de çok büyük. Çocukların kendilerini değerli hissettirecek kanallar bulmak lazım."
"ÇOCUKLAR, AİLELERİNDE ŞİDDET DAVRANIŞINI GÖRÜNCE OKULDA UYGULUYOR" *Uzman Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse: " Okullarda şiddetin artmasının tüm toplumsal olaylar gibi birden fazla sebebi var. Çocuklar, ailelerinde şiddet davranışını gördüklerinde bu davranışları modelleyerek okulda uygulayabiliyorlar. Başarı baskısı ve rekabet ortamı, öğrenciler arasında gerginlik ve stres yaratabilir ve bu da şiddet olaylarını tetikleyebiliyor. İnternet ve medya, şiddet içeren içerikler yoluyla çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebiliyor ve şiddet eğilimlerini çoğaltabiliyor. Okulda ve çevrede (semt, mahalle) güvensiz bir ortamın olması, öğrencilerin kendilerini tehdit altında hissetmelerine ve şiddete yönelmelerine neden olabiliyor. Öğrenciler arasında veya öğrenci-öğretmen arasında sağlıklı iletişim kurulamaması şiddetin artmasına sebep olabiliyor.