Uzmanlar okul müdürüne silahlı saldırıyı yorumladı: Gençler sokak ve sosyal medyadan etkileniyor

"ÇOCUKLAR, AİLELERİNDE ŞİDDET DAVRANIŞINI GÖRÜNCE OKULDA UYGULUYOR"



*Uzman Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse: "Okullarda şiddetin artmasının tüm toplumsal olaylar gibi birden fazla sebebi var. Çocuklar, ailelerinde şiddet davranışını gördüklerinde bu davranışları modelleyerek okulda uygulayabiliyorlar. Başarı baskısı ve rekabet ortamı, öğrenciler arasında gerginlik ve stres yaratabilir ve bu da şiddet olaylarını tetikleyebiliyor. İnternet ve medya, şiddet içeren içerikler yoluyla çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebiliyor ve şiddet eğilimlerini çoğaltabiliyor. Okulda ve çevrede (semt, mahalle) güvensiz bir ortamın olması, öğrencilerin kendilerini tehdit altında hissetmelerine ve şiddete yönelmelerine neden olabiliyor. Öğrenciler arasında veya öğrenci-öğretmen arasında sağlıklı iletişim kurulamaması şiddetin artmasına sebep olabiliyor.