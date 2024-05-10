Çiftçilere destek müjdesi! Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 944 milyon TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, "Toplamda 944 milyon 907 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.