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Çiftçilere destek müjdesi! Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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Çiftçilere destek müjdesi! Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan çiftçilere bir müjde geldi. Bakan Yumaklı, 944 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 944 milyon TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, "Toplamda 944 milyon 907 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

En yüksek ödemeyi 842 milyon TL ile 'Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği" aldı. Ödemeler saat 18'den sonra hesaplara yatacak.

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