Bağcılar’da polisten uyuşturucu baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği baskında uyuşturucu madde ve hassas terazi ile birlikte 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.