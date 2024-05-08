08 Mayıs 2024, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in erkek kardeşini gören şaşırdı! Adeta ikiz gibiler! Burak Özçivit'in partneri...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakteriyle televizyona adım atan Özge Törer oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Törer, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Takipçileri tarafından yakın takibe alınan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte Özge Törer'in merak edilen kardeşi...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:57
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