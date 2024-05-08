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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in erkek kardeşini gören şaşırdı! Adeta ikiz gibiler! Burak Özçivit'in partneri...

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in erkek kardeşini gören şaşırdı! Adeta ikiz gibiler! Burak Özçivit'in partneri...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakteriyle televizyona adım atan Özge Törer oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Törer, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Takipçileri tarafından yakın takibe alınan oyuncu hakkında araştırma yapanlar, kardeşini görünce şaştı kaldı. İşte Özge Törer'in merak edilen kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:57
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşini gören şaşırdı! Adeta ikiz gibiler! Burak Özçivit’in partneri...

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun rolüyle ekranın en sevilen isimlerinden olan Özge Törer sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşini gören şaşırdı! Adeta ikiz gibiler! Burak Özçivit’in partneri...

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Törer özel hayatıyla da yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşini gören şaşırdı! Adeta ikiz gibiler! Burak Özçivit’in partneri...

Güzel oyuncuyu erkek kardeşiyle yan yana görenler, "Bu nasıl benzerlik", "Sanki ikiz gibiler" gibi yorumlarda bulundu. İşte Özge Törer ve birçok ünlü ismin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşini gören şaşırdı! Adeta ikiz gibiler! Burak Özçivit’in partneri...

MERT RAMAZAN DEMİR'İN KARDEŞİ ENES

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in erkek kardeşini gören şaşırdı! Adeta ikiz gibiler! Burak Özçivit’in partneri...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ