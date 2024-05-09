Bakan Bolat açıkladı! Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ziyareti kapsamında 39’uncu Amerikan-Türk Konferansı’na katıldığını, Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldiğini ifade etti. Bakan Bolat, "2023 yılı itibarı ile ABD ile 14,8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi sürdürülebilir bir ivme ile 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ziyareti kapsamında 39'uncu Amerikan-Türk Konferansı'na katıldığını, Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldiğini ifade etti.
ABD ziyaretimiz kapsamında 39'uncu Amerikan-Türk Konferansı'na katılarak Türk ve Amerikan iş dünyasının kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 9, 2024
Bu etkinlik her zaman Türk ve Amerikan iş dünyası mensuplarını bir araya getirerek, mevcut durumu gözden geçirmelerine ve geleceğe… pic.twitter.com/iLdaClhvxI
Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu etkinlik her zaman Türk ve Amerikan iş dünyası mensuplarını bir araya getirerek, mevcut durumu gözden geçirmelerine ve geleceğe yönelik beklentileri tartışmalarına imkan veren önemli bir fırsat olmuştur.
2023 yılı itibarı ile ABD ile 14,8 milyar doları ihracat olmak üzere, 33,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi sürdürülebilir bir ivme ile 100 milyar dolar düzeylerine çıkarmakta kararlıyız. Ticaret Bakanlığı olarak ABD ile olan dış ticaretimizi ülkemizin faydasına olacak şekilde arzuladığımız düzeylere ulaştırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD Ticaret Odası'na ülkemizin dış ticaretini doğrudan etkileme potansiyeli bulunan bu müstesna etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerimi iletiyorum."
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