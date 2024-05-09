Bakan Bolat açıkladı! Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ziyareti kapsamında 39'uncu Amerikan-Türk Konferansı'na katıldığını, Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldiğini ifade etti.

ABD ziyaretimiz kapsamında 39'uncu Amerikan-Türk Konferansı'na katılarak Türk ve Amerikan iş dünyasının kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik.



Bu etkinlik her zaman Türk ve Amerikan iş dünyası mensuplarını bir araya getirerek, mevcut durumu gözden geçirmelerine ve geleceğe… pic.twitter.com/iLdaClhvxI — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 9, 2024

Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu etkinlik her zaman Türk ve Amerikan iş dünyası mensuplarını bir araya getirerek, mevcut durumu gözden geçirmelerine ve geleceğe yönelik beklentileri tartışmalarına imkan veren önemli bir fırsat olmuştur.