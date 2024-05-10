İstanbul’da turist yoğunluğu! Haziranda otellerin yüzde 80’i dolacak

İlk üç ayda hem seçim süreci hem İran-İsrail gerginliği hem de sezonun etkisiyle, bölge bölge farklılık gösterse de İstanbul geneli otel doluluk ortalaması yüzde 45-50'lerde gerçekleşti. Ancak nisandan itibaren ibre oteller için yukarıya döndü. Özellikle son iki haftadır yüksek rezervasyon akışı yaşanıyor. Kadıköy bölgesinde doluluklar yüzde 80'e, Taksim ve Sultanahmet'te ise yüzde 90'lara çıktı. İl genelinde ise nisan ayı doluluk ortalaması yüzde 60'lara yükseldi.

Mayısta ortalama yüzde 70, haziranda yüzde 80 doluluk öngören sektör oyuncuları, "Hem iş hem de turizm amaçlı seyahatler hızlanıyor. Doluluklar oda gelirlerini de yüzde 10-20 artıracak" diyor.