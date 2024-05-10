İstanbul'da turist yoğunluğu! Haziranda otellerin yüzde 80'i dolacak
İstanbul’a turistler akın akın gelmeye başladı. Son iki haftadır yoğun talep nedeniyle Taksim’den Sultanahmet’e kadar birçok bölgede oteller doldu. Haziran ayında dolulukların %80’i aşması bekleniyor.
Turizmin başkenti İstanbul'a turist akını başladı.
Bu yılın ilk üç ayında 3 milyon 766 bin 718 yabancı ziyaretçi ağırlayan ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu yeniden kıran İstanbul, nisan ayında da yükselen bir ivme yakaladı. Bu durum otellerin doluluklarına da pozitif yansıdı.
İlk üç ayda hem seçim süreci hem İran-İsrail gerginliği hem de sezonun etkisiyle, bölge bölge farklılık gösterse de İstanbul geneli otel doluluk ortalaması yüzde 45-50'lerde gerçekleşti. Ancak nisandan itibaren ibre oteller için yukarıya döndü. Özellikle son iki haftadır yüksek rezervasyon akışı yaşanıyor. Kadıköy bölgesinde doluluklar yüzde 80'e, Taksim ve Sultanahmet'te ise yüzde 90'lara çıktı. İl genelinde ise nisan ayı doluluk ortalaması yüzde 60'lara yükseldi.
Mayısta ortalama yüzde 70, haziranda yüzde 80 doluluk öngören sektör oyuncuları, "Hem iş hem de turizm amaçlı seyahatler hızlanıyor. Doluluklar oda gelirlerini de yüzde 10-20 artıracak" diyor.
YAZ ÇOK İYİ GEÇECEK
Movenpick Hotel Istanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun, bu yıl 60 milyon turist hedefini hatırlatarak, "Bu hedefle yıla yüksek beklentilerle başladık. Ancak ilk üç ay turist sayısı artsa da bu durum otel doluluklarına çok yansımadı. Üç aylık dönemde seçimler, Ortadoğu'daki gerginlik ve düşük sezonun da etkisiyle doluluk ortalamaları yüzde 45'lerde kaldı. Ancak nisanda özellikle Ramazan Bayramı'yla birlikte hareketlilik başladı. Son iki haftadır da çok hızlandı" dedi. Mayıs ayı ortalamasının İstanbul genelinde yüzde 70'leri bulabileceğini anlatan Dursun, "Haziran, temmuz, ağustos çok iyi görünüyor. Dolulukların yüzde 80'in üzerine çıkacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
ORTADOĞULU TURİST ARTACAK
Sektörde "İran-İsrail gerginliği nedeniyle Ortadoğu'da kayıp yaşanır mı" korkusunun yaşandığını anlatan Elite World Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, "ATM Dubai Fuarı çok pozitif geçti. Korkulan olmadı, aksine bu pazarda geçen yıllara göre artış yaşanacak" dedi. Son 2-3 haftadır turist akışının otelleri de doldurduğunu anlatan Bezaroğlu, "Taksim bölgesi otelleri geçen hafta yüzde 90-95 doluydu. Arada yüzde 70'lere düşse de ay sonu yüzde 80 üzerinde kapanır. Ancak haziran çok daha yüksek gelecektir. Fiyata doluluklar da pozitif yansıyor" şeklinde konuştu.
BUTİK OTELLERDE DE FİYATLAR ARTIŞA GEÇTİ
Albatros Premier Hotel'in sahibi Nevzat Keçik, Sultanahmet bölgesindeki otellerin sezonu açtığını söyledi. Keçik, "Bölgedeki butik oteller, ilk üç ayda fiyat kırarak odaları doldurdu. Ancak son bir aydır bu durdu, talep artışına paralel fiyatlar da yükseldi. Şu anda otellerin dolulukları yüzde 90'larda. İlk üç ay butiklerde gecelik fiyatlar 50-60 euro bandındaydı, şimdi 90 euroya çıktı. Haziran gibi 100 euronun üzerini yakalarız. Ancak bu butikler için geçerli, bölgedeki 5 yıldızlıl oteller bu rakamların çok üzerinde" dedi. Keçik, Sultanhamet bölgesine başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerden de yüksek talep geldiğini kaydetti.
YABANCILARIN YARIDAN FAZLASI İSTANBUL'DA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan verilere göre İstanbul ilk çeyrekte tüm zamanların rekorunu kırdı. Dünya turizminin göz bebeği İstanbul yılın ilk 3 ayında 3 milyon 766 bin 718 yabancı ziyaretçi ağırladı. İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.22 artış gösterdi. Türkiye'ye ilk 3 ayda gelen 7 milyon 42 bin 850 yabancı ziyaretçi sayısının yarısından fazlasını İstanbul ağırladı. Mart ayında gelen yabancı turist sayısı ise, 1 milyon 309 bin 200 oldu. İstanbul'a martta en fazla turist gönderen ülke Rusya olurken, bunu İran, Almanya, İngiltere ve ABD izledi.
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