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Zeliha Sunal hakkında şoke eden iddia! Aile dramı gün yüzüne çıktı! Terk ettiği çocuğu...

Anneler Günü yaklaşırken, Zeliha Sunal'ın Down Sendromlu çocuklarla buluşacağı bir etkinliğe katılacağı haberleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak, bu katılım beraberinde beklenmedik bir dramı da gün yüzüne çıkardı. Sunal'ın, iddialara göre 5 yaşından beri görüşmediği bir oğlu olduğu ortaya atıldı. Ünlü şarkıcıya takipçisinden gelen bir yorum şoke etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 08:45
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Zeliha Sunal hakkında şoke eden iddia! Aile dramı gün yüzüne çıktı! Terk ettiği çocuğu...

Zeliha Sunal'ın 11 Mayıs Cumartesi günü, Anneler Günü öncesi düzenlenecek bir etkinliğe katılacağı açıklandı.

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Zeliha Sunal hakkında şoke eden iddia! Aile dramı gün yüzüne çıktı! Terk ettiği çocuğu...

"SEN ÖNCE KENDİ ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIK"

Sunal'ı daha önce yapılan pek çok sosyal sorumluluk projesinde görenler, bu duruma hiç şaşırmadı. Ancak sosyal medyaya arka arkaya düşen üç tweet dikkatlerden kaçmadı. Bu tweet'lerde Zeliha Sunal'a "Sen önce 5 yaşında terk ettiğin kendi çocuğuna sahip çık" deniliyordu.

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Zeliha Sunal hakkında şoke eden iddia! Aile dramı gün yüzüne çıktı! Terk ettiği çocuğu...

HİÇ AÇIKLAMA YAPMADI

GÜNAYDIN bu iddiaların peşine düştü ve ortaya büyük bir dram çıktı. İddialara göre 61 yaşındaki Zeliha Sunal, ilk evliliğini 80'li yıllarda yaptı. Ardından da oğlu D.Ü. dünyaya geldi.

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Zeliha Sunal hakkında şoke eden iddia! Aile dramı gün yüzüne çıktı! Terk ettiği çocuğu...

Ve yine iddialara göre Sunal, oğlunu 5 yaşında terk etti ve bir daha da görmedi.

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Zeliha Sunal hakkında şoke eden iddia! Aile dramı gün yüzüne çıktı! Terk ettiği çocuğu...

İşin ilginç yanı ise Sunal'ın bugüne kadar "Şu sebeple oğlumla görüşmedim" ya da "Beni onunla görüştürmüyorlar" şeklinde bir açıklama yapmaması.