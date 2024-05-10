Zeliha Sunal hakkında şoke eden iddia! Aile dramı gün yüzüne çıktı! Terk ettiği çocuğu...

Anneler Günü yaklaşırken, Zeliha Sunal'ın Down Sendromlu çocuklarla buluşacağı bir etkinliğe katılacağı haberleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak, bu katılım beraberinde beklenmedik bir dramı da gün yüzüne çıkardı. Sunal'ın, iddialara göre 5 yaşından beri görüşmediği bir oğlu olduğu ortaya atıldı. Ünlü şarkıcıya takipçisinden gelen bir yorum şoke etti.