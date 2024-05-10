Belçika kanalı VRT’den İsrail’in Eurovision’a katılmasına protesto! Yayını keserek mesaj paylaştılar...

"İSRAİL DEVLETİNİN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ KINIYORUZ"

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.