10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Belçika kanalı VRT'den İsrail'in Eurovision'a katılmasına protesto! Yayını keserek mesaj paylaştılar...

Belçika kanalı VRT'den İsrail'in Eurovision'a katılmasına protesto! Yayını keserek mesaj paylaştılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
ABONE OL
Belçika kanalı VRT’den İsrail’in Eurovision’a katılmasına protesto! Yayını keserek mesaj paylaştılar...

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınayan bir mesaj paylaştı. Diğer yandan açıklamada acil ateşkes çağrısı da yapıldı. İşte detaylar...

Belçika'da yayın yapan VRT, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

"İSRAİL DEVLETİNİN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ KINIYORUZ"

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN KATILIMINA TEPKİLER

Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde finali yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in menedilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA