Belçika kanalı VRT'den İsrail'in Eurovision'a katılmasına protesto! Yayını keserek mesaj paylaştılar...
Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınayan bir mesaj paylaştı. Diğer yandan açıklamada acil ateşkes çağrısı da yapıldı. İşte detaylar...
"İSRAİL DEVLETİNİN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİ KINIYORUZ"
Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL'İN KATILIMINA TEPKİLER
Belçikalı iki bakan, daha önce İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları sürdükçe Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması gerektiğini düşündüklerini bildirmişti.
Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulunmuştu.
Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, 11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde finali yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in menedilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştu.
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