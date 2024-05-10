Başkan Erdoğan’dan kritik kabul! Devlet Bahçeli ile görüşecek | Masada hangi konular olacak?

Daha önceki görüşme 29 Nisan tarihinde gerçekleşmişti bu kez adres Bahçeli'nin konutuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından ilk ziyaretini gerçekleştirmişti ve hatta yine aynı gün CHP lideri Özgür Özel ile yapacak olduğu görüşmenin de tarihi belli olmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs Perşembe günü CHP lideri Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 1 saat 45 dakika süren kabulün ardından her iki taraf da oldukça memnun ayrıldı. Özgür Özel 7 Mayıs Salı günü bu kez Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. O görüşme de 45 dakika sürdü.

Her iki liderin bu görüşmenin ardından bir araya geliyor olması oldukça önemli ve dikkat çekici. Dolayısıyla ele alınacak başlıklar arasında bunun da bulunacağını söylemek mümkün.