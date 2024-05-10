Başkan Erdoğan'dan kritik kabul! Devlet Bahçeli ile görüşecek | Masada hangi konular olacak?
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşme ile ilgili detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Görüşme ile ilgili detayları A Haber canlı yayınına bağlanan Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, görüşmenin Erdoğan'ın planlanan programında olmadığını belirtirken, iki liderin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yaptıkları görüşme sonrası ilk kez bir araya gelecek olmalarına dikkat çekti.
İşte Akkuş'un aktardığı detaylar
"Liderler için belli ki planlı ama bizim için oldukça plansız bir gelişme. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Danıştay programına katılmasını programın ardından da kendisinin çalışmalarını yürütmek üzere İstanbul'a geçmesini bekliyorduk. Ama bugün içerisinde saatler 14.30'u gösterdiğinde Devlet Bahçeli ile görüşecek olduğu bilgisine de sonradan ulaştık.
Daha önceki görüşme 29 Nisan tarihinde gerçekleşmişti bu kez adres Bahçeli'nin konutuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından ilk ziyaretini gerçekleştirmişti ve hatta yine aynı gün CHP lideri Özgür Özel ile yapacak olduğu görüşmenin de tarihi belli olmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs Perşembe günü CHP lideri Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 1 saat 45 dakika süren kabulün ardından her iki taraf da oldukça memnun ayrıldı. Özgür Özel 7 Mayıs Salı günü bu kez Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. O görüşme de 45 dakika sürdü.
Her iki liderin bu görüşmenin ardından bir araya geliyor olması oldukça önemli ve dikkat çekici. Dolayısıyla ele alınacak başlıklar arasında bunun da bulunacağını söylemek mümkün.
MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?
Bir yandan da geçen süre zarfında Meclis'teki sivil anayasa turunun ilk etabı tamamlandı. Niyetler belli oldu görüşmeler yapıldı. Bundan sonraki süreçte nelere yaşanabileceği anayasa çalışmaları noktasında önemli.
Terörle mücadele olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Türkiye adım adım mücadelesini sürdürüyor. Bahar ayları ile birlikte tahkimat da artırılacak denmişti bu da masada olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çabaları da sürüyor Gazze – İsrail savaşı devam ederken İsrail ile durdurulan ticaret, özellikle insani drama çekilen dikkat tüm bunlar masada olacak."
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