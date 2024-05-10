Avrupa’nın derdi İslam! Bölgede yaşayan Müslümanlar polise gidemiyor

Teffera, "Alman hükümetinin görevlendirdiği bir grup bağımsız uzman tarafından 3 yıl boyunca yürütülen kapsamlı araştırma Müslümanlara ve Müslüman olarak algılanan kişilere yönelik düşmanlığın Alman toplumu genelinde yaygın olduğunu göstermiştir" dedi.

POLİSE GÜVEN YOK



Almanya'da 5 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığına, buna karşın günlük hayatta dışlanma ve ayrımcılığa maruz kaldıklarına dikkati çeken Teffera, "Almanya'da İslamofobik saldırıya uğrayanlar güvenmediği için polise bile gitmiyor.

Almanya'da İslamofobik saldırıya uğrayan her 10 Müslüman'dan 9'u yetkili mercilerin ilgilenmeyeceği düşüncesiyle polise şikâyette bulunmuyor.

Alman makamları Müslüman karşıtlığı hakkında yeterli donanıma sahip değil" dedi.