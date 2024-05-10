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HAŞMET BABAOĞLU
Ortadoğu

Ortadoğu

10.05.2024, Cuma
Çocukluk zamanlarımı hatırlıyorum...
Bayramlarda seyranlarda havalı misafirlerimiz dünya üzerine atıp tutmaya başladıklarında, lafı hemen petrole getirir ve şöyle sorarlardı:
"Petrolü olmasa, kim sözünü eder bu Ortadoğu'nun?" Nedense kahvenin yanında ikram edilmezse eksiklik olacağına inanılan likörü kafalarına dikerken şunu da eklerlerdi:
"Arapların biti petrol yüzünden kanlandı; çek petrol rezervlerini ayaklarının altından, geriye çöl kalır; ne yapsın onları Amerikalısı, İngiliz'i!" Ardından çokbilmiş bir gerdan kırış ve kolonyal çiftlik kâhyalarını andıran kıkırdayışlar gelirdi...

***

Ben de erken yaşlarda okuma delisi olmuş, ansiklopedilerle falan aşk yaşayan bir çocuk olarak hep şaşarak dinlerdim onları...
Gözüm salondaki kütüphaneye kayardı; "Kısas-ı Enbiya" ciltlerine...
Bütün dünyanın gönül tellerini titreten nebi anlatılarının hemen hepsi orada geçiyordu...
Bölgenin öneminin petrolden ve ondan gelen dolarlardan kaynaklandığını sanmak için nasıl bir sersem olmak gerekiyordu acaba?
Ara ara ukalalık eder, keyiflerini kaçırırdım tabii: "İlk petrol kuyusu 1908'de açılmış; daha önce yüzyıllar boyu niye bütün devletler, hükümdarlar bu bölgeye gözlerini dikmişler, niye dinler oradan çıkmış?"

***

Maalesef ülkenin "eğitimli" kesimleri için uzun yıllar böyle geldi geçti...
Şimdi sosyal medyaya bakıyorum da aynı sersemlik öyle ya da böyle sürüyor.
Sosyal "kafa" çok ağır değişip gelişiyor.
Tweet atarken...
İnternet sitesinde yazarken...
Oraya buraya çemkirirken...
Çöl manzaralarına bakıp ürperen sömürgeci kafalar artık Batı'da kalmadı ama bizde sürüyle...
Nasıl bir "eğitim zayiatı" ise...
Bu tayfanın ne Filistin meselesini, ne bugün olup biteni ne de Türkiye'nin bölgedeki özgün değerini anlaması mümkün...

***

Ortadoğu, Ortadoğu deyip duruyoruz...
Daha çok diyeceğiz...
Ne Doğu oysa ne de Batı...
Yüzyıllarca "dünyanın merkezi" olan bir yeri 1850'lerde İngiliz Sömürge İdaresi "Ortadoğu" diye adlandırmış, sonrası gelmiş...
Düşünün işte!
İnsanlara inandıkları kitapları bile unutturur sömürgecilik!
Hiç bu yönden baktınız mı?

***


NOT DEFTERİ
Gençken hiç hatıraların yokmuş gibi yaşaman ne gariptir. Sonra hatıralar birden bütün hayatını ele geçirir ve şimdiki zaman gözüne hüzünlü görünür. (DOUGLAS COUPLAND / X Kuşağı)

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