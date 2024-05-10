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Haberler Galeri 3.454 TL taksitle 400.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi musluklarını arşa çıkaracak krediyi duyurdu

3.454 TL taksitle 400.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi musluklarını arşa çıkaracak krediyi duyurdu

Ziraat Bankası, bir kez daha piyasadaki yerini sağlamlaştırmak adına önemli bir adım attı ve geniş bir müşteri kitlesine hitap eden yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, özellikle ortak konut kredisi almak isteyenlere büyük kolaylıklar sunuluyor. İşte Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasının detayları ve bu kampanyanın vatandaşlara nasıl bir avantaj sağladığına dair bilgiler:

Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:21
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3.454 TL taksitle 400.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi musluklarını arşa çıkaracak krediyi duyurdu

Ekonomik dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın uyguladığı parasal sıkılaşma politikası, kredi faiz oranlarında önemli artışlar yaşanmasına neden oldu. Bu durum, vatandaşları daha uygun koşullarda kredi bulma arayışına itti. Ziraat Bankası, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ortak konut kredisi kampanyasını duyurdu.

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3.454 TL taksitle 400.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi musluklarını arşa çıkaracak krediyi duyurdu

Bu durum, birden fazla kişinin ortak gelir beyanı ile daha yüksek tutarlarda krediyi daha düşük taksitlerle kullanabilmesine olanak tanıyor.

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3.454 TL taksitle 400.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi musluklarını arşa çıkaracak krediyi duyurdu

Ortak Konut Kredisi Kampanyası'nın Avantajları

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesine imkan tanıyor. Bu yöntemle, kredi taksitleri bölündüğünde her bir bireyin ödeme yükü önemli ölçüde azalıyor.

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3.454 TL taksitle 400.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi musluklarını arşa çıkaracak krediyi duyurdu

Kampanya dahilinde sunulan faiz oranı %4,29 seviyesinde olup, kredi vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. Bu şartlar altında, beş kişi ortaklaşa kredi kullanırsa, aylık ödeme miktarı kişi başına sadece 3.454 TL olacak.

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3.454 TL taksitle 400.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi musluklarını arşa çıkaracak krediyi duyurdu

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyasına başvuracak kişilerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Başvuru için öncelikle düzenli bir gelire sahip olmak gerekmektedir. Kredi başvurusu, Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla şahsen yapılmalıdır.