3.454 TL taksitle 400.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi musluklarını arşa çıkaracak krediyi duyurdu

Ziraat Bankası, bir kez daha piyasadaki yerini sağlamlaştırmak adına önemli bir adım attı ve geniş bir müşteri kitlesine hitap eden yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, özellikle ortak konut kredisi almak isteyenlere büyük kolaylıklar sunuluyor. İşte Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasının detayları ve bu kampanyanın vatandaşlara nasıl bir avantaj sağladığına dair bilgiler: