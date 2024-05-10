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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sarı alarm

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi sarı alarm

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 6 puan farkla zirvede bulunan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi "sarı kart" alarmı verildi. 7 ismin sınırda olması nedeniyle Okan Buruk'un futbolcularına uyarıda bulunduğu öğrenildi.

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