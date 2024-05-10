10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alaşehir’de ev yangını: 1 yaralı

Alaşehir’de ev yangını: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2024 12:32
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.
Alaşehir’de ev yangını: 1 yaralı
Alaşehir’de ev yangını: 1 yaralı
Fatih’te otomobilin lastiklerini böyle patlattı
Fatih’te otomobilin lastiklerini böyle patlattı
Arnavutköy’deki trafik kazaları güvenlik kamerasında
Arnavutköy’deki trafik kazaları güvenlik kamerasında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yemeğin içinden çıkanı görünce inanamadılar
Yemeğin içinden çıkanı görünce inanamadılar
Sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şahıs yakalandı
Sahipsiz köpeği tüfekle öldüren şahıs yakalandı
’Şirin dede’ lakaplı torbacı yakalandı
'Şirin dede' lakaplı torbacı yakalandı
Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı
Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı
Terör örgütüne 11 ilde Bozdoğan darbesi!
Terör örgütüne 11 ilde Bozdoğan darbesi!
İstanbul’a turist akını
İstanbul'a turist akını
Ehliyet sınavında kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı
Ehliyet sınavında kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı
13 il için fırtına uyarısı!
13 il için fırtına uyarısı!
Daha Fazla Video Göster