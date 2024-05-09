Türkiye’nin gururu KAAN İtalyan basınında! Övgüyle bahsettiler: Kralların kralı...

ERDOĞAN: DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALIYORUZ

Başkan Erdoğan da KAAN'ın ilk uçuşunu yaptığı gün paylaşımında "Bugün Türk savunma sanayisinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Millî muharip uçağımız Kaan, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. "Yapamazlar" diyen öz güven fukaralarına, "parçası kalorifer peteğine benziyor" diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan iş birlikçilere rağmen millî muharip uçağımız, hamdolsun bugün göklerle buluştu. Dosta güven, düşmana korku salan Kaan'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.