Meteoroloji hava durumu | 13 il için fırtına uyarısı! Çamur yağmuruna dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), raporlarına göre, yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Marmara'da poyraz kuvvetli ve soğuk esip üşetecek. MGM, 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verirken yarın ise tüm yurtta yağış hakim. Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geldi. Uzmanlar, toz taşınımının özellikle bugün yoğunlaşacağına dikkat çekti. İşte Ankara, İzmir, İstanbul'da günlük hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.
Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM, 13 il için sarı kodlu uyarı verdi.
İşte sarı kod verilen iller:
Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Van
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
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