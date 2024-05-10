10 Mayıs 2024, Cuma
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Arnavutköy’deki trafik kazaları güvenlik kamerasında
Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen farklı trafik kazaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosikletin yol ağzında bir cipe çarptığı ve yine dört yol ağzında iki aracın çarpıştığı görüldü.