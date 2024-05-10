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Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet'ten büyük skandal! Türkiye toprakları Ermenistan sınırlarında gösterdi

Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet’ten büyük skandal! Türkiye toprakları Ermenistan sınırlarında gösterdi

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.

Fransa'nın Lyon kentinin Belediye Başkanı Gregory Doucet'in geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırladı.

"ERMENİ ATLETLERİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE TOPRAKLARINI ERMENİSTAN'DA GÖSTERDİ

Doucet, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaştı.

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