Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet’ten büyük skandal! Türkiye toprakları Ermenistan sınırlarında gösterdi

Fransa'nın Lyon kentinin Belediye Başkanı Gregory Doucet'in geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırladı.

"ERMENİ ATLETLERİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirdi.