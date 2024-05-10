Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet'ten büyük skandal! Türkiye toprakları Ermenistan sınırlarında gösterdi
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.
Fransa'nın Lyon kentinin Belediye Başkanı Gregory Doucet'in geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte olimpiyat oyunlarına hazırlanan Ermeni atletleri ağırladı.
"ERMENİ ATLETLERİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
Doucet, şehrinde Ermeni atletleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi ve bu ziyaretin, iki halk arasındaki özel dostluğu pekiştiren kardeşçe ve anlamlı bir etkinlik olarak nitelendirdi.
TÜRKİYE TOPRAKLARINI ERMENİSTAN'DA GÖSTERDİ
Doucet, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, Ulusal Ermeni Hafızası Merkezi'ndeki Türkiye topraklarını Ermenistan'a ait gösteren haritayı sosyal medya hesabında paylaştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı
- Nebahat Çehre'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Günde sadece 15 dakika...
- 178 gol, 267 asist! Beşiktaş makine gibi forvetin peşinde, artık yıkılmaz!
- T.C. numarasınız zekanızı ortaya çıkarıyor! Böyle telaffuz edenlerin hafızası muhteşem
- Proje okulları atama sonuç sorgulama 10 Mayıs 2024 | MEBBİS proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr"
- DGS başvuru ekranı ais.osym.gov.tr 2024 | ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu yayımlandı mı? İşte başvuru tarihleri ve ücreti...
- Anneler günü yaklaşıyor! Her bütçeye uygun klasik, farklı, özel hediye fikirleri
- En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...
- Emekliye %38'lik zam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya maaş tablosu A'dan Z'ye hesaplandı! 10.000, 11.500, 13,250 TL alana...
- Bilim adamları açıkladı: Dünya'nın sıcaklığı -160'a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek
- Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak
- İl Haritası Değişiyor! Türkiye'de 82-83-84 Plaka Kodu Sahibi Olma Sırası Bu İlçelerde!