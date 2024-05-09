09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim adamları açıkladı: Dünya'nın sıcaklığı -160'a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek

Bilim adamları açıkladı: Dünya'nın sıcaklığı -160'a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek

Günlük yaşamımızın devamı için hayati bir öneme sahip olan Güneş'in doğuşu, her sabah yaşamın başlangıcını müjdeliyor. Ancak, Güneş'in bu kritik rolü düşündürdüğünde, bir sabah Güneş doğmazsa ne olurdu? Yeryüzündeki tüm canlılar için bu soru oldukça önemli. Güneş'in ışığı ve ısısı olmadan yaşamın nasıl etkileneceği ve dünyamızın nasıl bir hal alacağı düşündürücü bir konu. Bu senaryo, insanlık için bir dizi zorluk ve belirsizlikleri beraberinde getirirken, bilim insanlarının da bu olasılıkları araştırmaya devam ettiği bir gerçek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:55
  • 1
  • 8
Bilim adamları açıkladı: Dünya’nın sıcaklığı -160’a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek

Günlük yaşantımızda, sıcaklık dereceleri içinde hayatta kalmaya devam edebilmemizin, çevremizde olup bitenleri görebilmemizin ve en önemlisi nefes alabilmemizin ardında yatan temel neden, Güneş'in varlığıdır. Peki Güneş hep doğacak mı? İşte bu sorunun bilimsel temelli cevaplarına bir göz atalım. Adeta kıyamet gibi gerçekler...

  • 2
  • 8
Bilim adamları açıkladı: Dünya’nın sıcaklığı -160’a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek

İlk Dakikalar: Kapsamlı Karanlık ve Kaos

Güneş'in kaybolması durumunda, ışığın Dünya'ya ulaşım süresi olan yaklaşık 8 dakika sonunda, gezegenimiz tam bir karanlığa bürünür. Uçaklar ve gemiler gibi net görüşe ihtiyaç duyan araçlar yolunu kaybeder, pek çok alan karanlığa gömülür.

  • 3
  • 8
Bilim adamları açıkladı: Dünya’nın sıcaklığı -160’a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek

Saat dilimleri varlığını sürdürse de, Dünya sürekli bir gece yaşamaya başlar. Ayrıca Güneş'ten gelen ışığın yok oluşu ile Ay ve yıldızlar dışında gökyüzünde parlak bir ışık kaynağı kalmaz.

  • 4
  • 8
Bilim adamları açıkladı: Dünya’nın sıcaklığı -160’a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek

İlk Saat: Sıcaklığın Düşüşü ve Hayatta Kalma Mücadelesi

Güneş'in kayboluşundan ilk saatlerde, sıcaklık hızla düşmeye başlar. Bitkiler ve fotosentez yapan organizmalar, oksijen üretimini durdurur. Hayvanlar ve insanlar için asıl zorluklar, oksijen ve sıcaklık düşüşüyle baş gösterir. Yaşam, bu noktada yapay ışık ve ısı kaynaklarına bağımlı hale gelir.

  • 5
  • 8
Bilim adamları açıkladı: Dünya’nın sıcaklığı -160’a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek

İlk Gün: Ekolojik Dengenin Bozulması

24 saat içinde Dünya üzerindeki sıcaklık ortalama 5-7 derece düşer. Bitkiler ve bazı mikroorganizmalar ölmeye başlar. Okyanuslar, soğuk ve karanlık nedeniyle etkilenmezken, kara üzerinde yaşayan pek çok canlı türü zorlu bir hayatta kalma mücadelesi verir.