Eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren Özgür Durmuş: Kanlı fotoğraflarını çekip paylaştım
Adana'da geçtiğimiz yıl Özgür Durmuş adlı cani; eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini katletti. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istenen caninin duruşmadaki savunması tüyler ürpertti. Özgür Durmuş savunmasında, “Kanlı fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım”dedi.
Kan donduran ay geçtiğimiz yıl mayıs ayında Adana'nın Seyhan İlçesi'nde yaşandı. Alkol alan Özgür Durmuş, evde tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL HAPSİ İSTENDİ
Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Durmuş'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Özgür Durmuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Avukatlar ile sanığın yakınlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu tekrarladı.
"KANLI VAZİYETTEKİ FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP..."
Eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Durmuş, "Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım.
Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım" dedi.
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