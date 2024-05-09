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Terör devleti İsrail'in ekonomisi yokuş aşağı! 2008'den bu yana en yüksek seviye

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Terör devleti İsrail’in ekonomisi yokuş aşağı! 2008’den bu yana en yüksek seviye

Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamını ara vermeden sürdüren terör devleti İsrail'in ekonomisi batma noktasına geldi. İşgalci İsrail'de bütçe açığının nisan ayında, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7'sine denk gelen 35,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

İşgalci İsrail'de bütçe açığının nisan ayında, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7'sine denk gelen 35,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

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Siyonist İsrail'in Maliye Bakanlığı Genel Muhasebe Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bütçe açığına ilişkin bilgi verildi.

TERÖR DEVLETİ YOKUŞ AŞAĞI!

Açıklamada, nisan ayında sona eren bütçe yılında, açığın 132,2 milyar şekel (35,7 milyar dolar) olduğu duyurulurken bu rakamın 2008'deki küresel ekonomik krizden bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğuna vurgu yapıldı.

Bütçe açığının, hükümetin 2024 yılı için belirlediği "GSYH'nin yüzde 6,6'sı" hedefini aşarak yüzde 7'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, beklenenden iyi gelen gelir tablosuna rağmen bütçe açığındaki büyüme eğiliminin gelecek aylarda da devam edeceği belirtildi.

Terör devleti İsrail'in bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2024'te artmaya devam ederken ocak ayında yüzde 4,8 olan açık şubatta 5,6, martta ise yüzde 6,2 olarak tespit edilmişti.

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