Terör devleti İsrail’in ekonomisi yokuş aşağı! 2008’den bu yana en yüksek seviye

TERÖR DEVLETİ YOKUŞ AŞAĞI!

Açıklamada, nisan ayında sona eren bütçe yılında, açığın 132,2 milyar şekel (35,7 milyar dolar) olduğu duyurulurken bu rakamın 2008'deki küresel ekonomik krizden bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğuna vurgu yapıldı.