Bedriye Kılıç’ı öldürüp uçurumdan atan Tayfur Kılıç’tan pişkin savunma: Ailesinden süpheleniyorum

"SUÇU TEK BAŞINA İŞLEMEDİ"

Duruşmaya katılan Bedriye Kılıç'ın babası Oktay Er, cinayeti damadı Tayfur Kılıç'ın tek başına işlemediğini öne sürerek, "Boğularak öldürülen bir ceset, o dönemde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta, şişeceği ve ağırlaşacağı için bir kişi bu cesedi 3'üncü kattaki evlerinden tek başına indiremez. Bu işte anne ve babası ile başkalarından yardım aldığını düşünüyoruz ve onların da cezalandırılmasını istiyoruz'' dedi.

Anne Sona Er de "Herkes cezasını çeksin. Adalet istiyorum. Benim kızımın nerede gömülü olduğunu biliyorlar. Gömdükleri yeri hepsi biliyor. Neredeyse söylesinler? Ben gidip çıkarayım oradan çocuğumu" diyerek ağladı.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında cinayetin Tayfur Kılıç tarafından işlendiğinin sabit olduğunu, anne ve babasının ise suçsuz olduğunu belirterek beraatlerini talep etti. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.