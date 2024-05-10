Batı cephesinde yeni bir şey var

İsrail'in yedi aydır süren zulmünden kaçıp son olarak Refah bölgesine sığınan 1.5 milyondan fazla Filistinli sivil var. Terör örgütü İsrail, önce kara sonra da hava saldırılarıyla bu sıkışmış alanda son hayatta kalanları da öldürmeye ve sürmeye çalışıyor.

Bu zulüm devam ederken ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı devletler de İsrail terör örgütüne desteklerini sağlamlaştırarak sürdürüyorlar. Sivil alanda yükseltilen tepkileri de büyük bir hınçla bastırıyorlar.

İsrail'in lobileri aracılığıyla yönettiği ABD'de üniversite öğrencileri ve hocalarının başlattığı Filistin'e destek eylemlerine Amerikan polisinin tepkisi sert oldu.

Dünyaca ünlü üniversite hocalarına kelepçe takıp okulları İsrail karşıtlarından temizleyen Amerikan Güvenlik Güçleri, mevcut başkanları Joe Biden'ın seneler önceki açıklamasının hakkını veriyor gibiydiler: "Eğer İsrail diye bir ülke kurulmamış olsaydı, ABD'nin çıkarları için İsrail icat etmemiz gerekirdi."

Amerikan üniversitelerinde başlayan bu eylemler, muhalefetinin bile İsrail'i açıkça eleştirmekten çekindiği İngiltere'ye sıçradı. SOAS Üniversitesi'nin, terör devleti İsrail ile işbirliklerini sona erdirmesini isteyen öğrenciler ve destekçileri eyleme başladı.

Siyonizmin siyasi elitlerini esir aldığı Fransa'da üniversite ve lise öğrencileri, Gazze için ayağa kalktı. Üniversitelerde yapılan gösteriler, polisin sert tutumuyla dağıtılırken lise öğrenci birlikleri derslere girmeme kararı aldıklarını duyurdu.

Filistin'e destek eylemlerinin Netanyahu'yu kıskandıracak kadar Siyonist siyasetçilere sahip Almanya'ya sıçramaması düşünülemezdi. Üniversiteleri önünde çadır kurarak Filistin'e destek vermeye çalışan öğrencileri polis yaka paça gözaltına aldı. Almanya'da durum o kadar vahim ki, Gazze'de yaşanan drama sessiz kalmayan 88 yaşındaki tiyatro sanatçısı Dieter Hallervorden ile müzisyen Diether Dehm'in imzası olan "Gazze Gazze" şiiri antisemitizm suçlamasıyla yerden yere vuruldu.

Siyonistlerin ve Türkiye'deki bazı aklıevvellerin en çok sevdiği Avrupalı siyasetçi Geert Wilders'ın seçimlerde birinci parti çıktığı Hollanda'da üniversitelerde Filistin'e destek ve İsrail'e tepki için eylem yapan üniversite öğrencilerine polis sert müdahale etti. İş makineleriyle yapılan baskında yerlere yatırılan öğrencilere cop ve tekmelerle saldırarak İsrail'e hizmet ettiler.

İsrail'in hiçbir kuralı tanımayan barbarlığının sebep olduğu bu eylemlerin sürekliliği ve çeşitliliği, İsrail'in Batı toplumu nezdindeki dokunulmazlığının sona erdiğini bize gösteriyor. Terör devleti İsrail için en önemli sorunlardan biri olarak bu psikolojik eşik çoktan aşıldı.

İsrail'in Batı kamuoyundaki mağlubiyetinin geri dönülemez olduğunu göstermek ve ülkelerini yıllar süren psikolojik işgalden kurtarmak vicdan sahibi Batılıların görevi.

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