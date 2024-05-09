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Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de! Mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan BAE’de! Mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü.

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