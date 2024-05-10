CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde akraba saltanatı! Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'nun kayınbiraderi ve bacanağını başkan yardımcısı yapmasının ardından bu kez de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ballı torpiller ortaya çıktı.

Büyükşehir belediyesinin genel sekreter yardımcısı Metin Bükülmez'in kardeşi ile eşinin daire başkanı ve müdürü olduğu ortaya çıktı.