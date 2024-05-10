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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Servis midibüsü alev alev yandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar! Servis midibüsü alev alev yandı

Son dakika haberi...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki girişinde servis midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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