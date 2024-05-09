Çalıştığı ekskavatörün altında kaldı! Ezilerek hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde aracın altında kalan Köklü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Köklü'nün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Korgan Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.