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Çalıştığı ekskavatörün altında kaldı! Ezilerek hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Çalıştığı ekskavatörün altında kaldı! Ezilerek hayatını kaybetti

Ordu’nun Korgan ilçesinde çalıştığı ekskavatörün devrilmesi sonucu altında ezilen operatör Mahmut Köklü 33 yaşında hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koççuğaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol açma ve genişletme çalışması yapan Mahmut Köklü'nün kullandığı ekskavatör, operatörünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde aracın altında kalan Köklü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Köklü'nün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Korgan Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Köklü'nün Yeniden Refah Partisi Korgan Belediye Başkan adayı Selahattin Köklü'nün oğlu olduğu, evli ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi

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