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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi depremi! Yeni takımını duyurdular

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de şimdi de Michy Batshuayi depremi yaşanıyor. Attığı kritik gollerle takımına puanlar kazandıran Belçikalı futbolcunun İngiltere'den bir ekiple anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:34
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Fenerbahçe’de Michy Batshuayi depremi! Yeni takımını duyurdular

Ada medyası, Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Michy Batshuayi'nin Leeds United'la anlaştığını yazdı.

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Fenerbahçe’de Michy Batshuayi depremi! Yeni takımını duyurdular

Haberde; Belçikalı golcünün İngiliz ekibiyle sözlü mutabakata vardığı bilgisi yer aldı.

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Fenerbahçe’de Michy Batshuayi depremi! Yeni takımını duyurdular

İngilizler, Fenerbahçe'nin sözleşmede yer alan opsiyon maddesini devreye sokmak istediğini ancak Belçikalı golcünün buna yanaşmadığını da ileri sürdü.

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Fenerbahçe’de Michy Batshuayi depremi! Yeni takımını duyurdular

BATSHUAYI BU SEZON NE YAPTI?
Belçikalı oyun bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 1704 dakika süre buldu.

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Fenerbahçe’de Michy Batshuayi depremi! Yeni takımını duyurdular

30 yaşındaki santrfor bu maçlarda 23 gol, 3 asist üretti.