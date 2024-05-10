HaberlerGaleriFenerbahçe'de Michy Batshuayi depremi! Yeni takımını duyurdular
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi depremi! Yeni takımını duyurdular
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de şimdi de Michy Batshuayi depremi yaşanıyor. Attığı kritik gollerle takımına puanlar kazandıran Belçikalı futbolcunun İngiltere'den bir ekiple anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:32Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:34