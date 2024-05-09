Soykırım ortakları restleşti! Katil Netanyahu ile Biden kavgası alenen ortada | Siyonist ordusu ABD’ye rağmen Refah’a saldıracak mı?

Netanyahu, yaptığı paylaşımda, "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız." ifadesini kullandı.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü bir mesajda İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'e oranla daha güçlü olduğunu söyledi.