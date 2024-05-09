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Soykırım ortakları restleşti! Katil Netanyahu ile Biden kavgası alenen ortada | Siyonist ordusu ABD'ye rağmen Refah'a saldıracak mı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Soykırım ortakları restleşti! Katil Netanyahu ile Biden kavgası alenen ortada | Siyonist ordusu ABD’ye rağmen Refah’a saldıracak mı?

İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma yarattı. ABD Başkanı Joe Biden ilk kez kamuoyu önünde İsrail'i uyararak, ülkeye top mermisi ve başka silahların sevkiyatının durdurulacağını söyledi. Bu açıklama İsrail tarafından tepkiyle karşılandı. Katil İsrail ve Netanyahu cephesinde "Yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullanıldı. A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler Netanyahu ve Biden arasındaki gerilimi değerlendirdiler.

ABD'nin İsrail'e yüksek infilak gücündeki bomba ve top mermilerini göndermeyi askıya alması ve Biden'ın, İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah sevkiyatını durduracaklarına yönelik açıklaması tartışılırken Netanyahu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmayan İsrail Başbakanı, ülkesinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı (Holokost) anma günündeki konuşmasını sosyal medya üzerinden yeniden paylaştı.

Netanyahu, yaptığı paylaşımda, "Feci Holokost'ta dünyada büyük liderler kenarda öylece durdu. Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız." ifadesini kullandı.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü bir mesajda İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği 1948'e oranla daha güçlü olduğunu söyledi.

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Gallant, İsrail Savunma Bakanlığı mensuplarının aileleri için düzenlenen törende konuşma yaptı.

Hamas ve Hizbullah'ı vuracaklarını ve güvenliği sağlayacaklarını savunan Gallant, "En iyi dostlarımıza olduğu kadar İsrail'in düşmanlarına da sesleniyorum ve şunu söylüyorum: Ne İsrail Devleti, ne ordu, ne savunma teşkilatına boyun eğdirilemez. Güçlü duracağız, hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ülkesinin kuzey ve güney bölgelerinde hedeflerine ulaşacağını iddia eden Gallant, Gazze'deki İsrailli esirleri eve getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler Netanyahu ve Biden arasındaki gerilimi hakkında açıklamalarda bulundular. İşte o programdan satır başlıkları;

Dr.Eray Güçlüer Netanyahu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Biden'a göndemesi hakkında "Netanyahu mağduruiyet psikolojisi yaratıp dünya kamuoyunu kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Kaç bin sivili öldürdüğünü farkında olmadan Yahudiler dünyada yalnız kalırsa yine de savaşırız diyor. Burada mağduriyeti göz önünde tutmaya çalışıyor." dedi.

Güçlüer açıklamalarına devam ederken "Böyle mağdur edebiyatına gerek yok kimse onlara savaşın demiyor aksine savaşmayın diyorlar. Size yönelik bir tehdit yok bilakis sizin yüzünüzden tarih sahnesinden silinmeye çalışılan katlediler bir Filistin halkı var. Sonuç olarak Netanyahu ve siyonist ekibi tarih sahnesine soykırımcı olarak geçti." dedi.

YAPILAN AÇIKLAMALAR POLİTİKACILARIN İKİ YÜZLÜLÜĞÜDÜR

Dr. Eray Güçlüer Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde bşr televizyon programında "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı." demesi hakkında ise "En azından bunu söylemiş ve kabul etmiş. Daha düne kadar ben yahudi olarak dünyaya geldim diyen bir adamdı Biden. Şimdi Gazzelilleri sivilleri öldürüyorsunuz diyor bu Amerikan politikacılarının iki yüzlülüğüdür. " dedi.

"Şu an Biden'ı seçim korkusu aldı. O yüzden İsrail korkusunu ikinci planda kaldı. Başkanlık gidiyor ve buna müsade etmemek için çabalıyor."

Gazeteci Abdülkadir Selvi Biden'ın neden şu anda böyle bir açıklama yaptığına dair değerlendirmelerde bulundu. Selvi "Refah saldırısını durduracakları adına hem kendi halkına hemde dünya kamuoyuna çok güçlü talimatlar verdiler. Görünen o ki Refah'ta ilk aşamada belirlenen 50 hedef deniliyor. 50 hedefi havadan vurmak suretiyle belli bölgeye karadan girmek suretiyle Netanyahu Rafah'a da gireceğini belli etti. Biden'da Netanyahu'yu durduramayacağı ortaya çıkınca kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyor." dedi.

"Bakın burada önemli bir nokta var bizim gönderdiğimiz bombalar ile Gazze'de siviller öldürdüldü ve şehirler yok edildi. Bu bir savaş suçudur. Şu anda savaş suçu işlediğini kabul ediyor. Bu dünyada adalet olsa Biden'ın bu açıklamasından dolayı yargılanması gerekir. Şimdiye kadar ABD bri şekilde çerçeveler veya önlerdi ama Netanyahu ABD politikalarını tayin ediyor. Biden'a yöneltilen en önemli eleştiri İsrail'in uyguladığı politikaya tabii olması. Seçimlerde bu durumdan dolayı tepki aldı ve dengeleyeme çalışıyor. Fakat kendisi samimi değil, yalancı, doğruyu söylemiyor çünkü bundan sonrada destek devam edecek. Daha geçen hafta 26 milyarlık yardım onaylandı. Kısaca bu içerinin tansiyonunu düşürmeye yönelik bir açıklamadır ve samimi değildir."

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