PKK’nın talimatıyla orman yakan haine müebbet hapis cezası

İKİ AYRI HESABA PARA GÖNDERİLDİ

Sanık İbrahim Soncul'un, 'Tekoşer' adını kullanan ve açık kimliği tespit edilemeyen PKK terör örgütüne üye kadın terörist ile dağ kadrosunda bulunan akrabası aracılığıyla iletişime geçtiği belirlendi. Bu kapsamda sanığın cep telefonu mesajlaşmaları ve çektiği fotoğraflar incelendi. Tekoşer kod adlı kadın örgüt mensubunun, sanık İbrahim Soncul'u tarla ve orman yakması konusunda yönlendirerek ikna ettiği tespit edildi. Tekoşer'in, Soncul ile yaptığı görüşmelerde maddi yönden destek olmayı vadettiği tespit edildi. Soncul'un da banka hesap bilgilerini bu kişiye göndererek PKK/KCK silahlı terör örgütü adına sözde ateşin çocukları olarak terör amaçlı orman yakmayı kabul ettiği belirlendi. Soncul, ormanı yakması karşılığında kendisine para yollanması için arkadaşı Şiar ve ablası Berfin'in banka bilgilerini verdi. Hesaplara gelen para sanığa teslim edildi.