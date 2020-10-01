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A Haber Azerbaycan askerinin cephesinde... | Azeri askerlerden net mesaj: Karabağ'da görüşürüz

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Giriş: 01.10.2020 19:41
Güncelleme:01.10.2020 19:47
Azerbaycan Ordusu işgalci Ermenistan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. A Haber ise Azeri askerlerinin cephe hattını görüntüledi. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Berde'deki siperlere gitti ve askerlere mikrofon uzattı. Azeri askerlerinin ise mesajı netti: "Karabağ bizimdir, orada görüşürüz." İşte moral ve motivasyonlarının en üst seviyede olduğu Azeri askerlerinin cepheden verdikleri mesajlar...

Azerbaycan Ordusu işgalci Ermenistan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. A Haber ise Azeri askerlerinin cephe hattını görüntüledi. Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Berde'deki siperlere gitti ve askerlere mikrofon uzattı. Azeri askerlerinin ise mesajı netti: "Karabağ bizimdir, orada görüşürüz."

İşte moral ve motivasyonlarının en üst seviyede olduğu Azeri askerlerinin cepheden verdikleri mesajlar...

"TEK KELİMEYLE KARDEŞİZ"

"Karabağ bizimdir bizim olacak inşallah" diyen cephe hattındaki bir askeri "Geldiğiniz için minnettarız size çok sağ olun. Türkiye kardeş ülke. Tek kelimeyle kardeşiz" ifadelerini kullandı.

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