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Haberler Galeri Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…

Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…

Nisan ayı, milyonlarca emekli vatandaş için son derece önemli bir dönemi işaret ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan emekli maaşı ödeme takvimi, emekliler ve aileleri için hem merak dolu hem de beklenti içinde geçen bir zamanın başlangıcını oluşturuyor. SGK'nın duyurduğu emekli maaşı ödeme takvimi, emeklilerin ve ailelerinin yaşamlarını planlamaları için kritik bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 07:27
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Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…

E-Devlet platformu üzerinde yapılan güncellemeler, emeklilerin maaş ödemeleriyle ilgili detaylara çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Artık emekliler, SGK tarafından belirlenen ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Nisan ayı emekli maaşı ödeme takvimine kolayca ulaşabiliyorlar. Bu gelişme, emeklilerin maddi durumlarını daha iyi planlamalarına ve ödemelerin düzenli olarak yapılmasını takip etmelerine olanak tanıyor. E-Devlet platformu sayesinde, emeklilerin ödeme tarihleri, miktarları ve diğer detaylar hakkında güncel bilgilere anında erişimleri mümkün oluyor.

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Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…

SSK (4A) Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri:

📍Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için 18 Nisan
📍Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar için: 19 Nisan

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Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…

📍Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar için: 20 Nisan
📍Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar için: 21 Nisan

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Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…

📍Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar için: 22 Nisan
📍Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar için: 23 Nisan
📍Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar için: 24 Nisan

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Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…

📍Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar için: 25 Nisan
📍Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar için: 26 Nisan
📍Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar için: 27 Nisan