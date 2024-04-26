Tek tek açıklandı; Emeklinin ödeme takvimi netleşti! 10.250, 11.500, 12.000. 15.100 TL maaş alanlara…
Nisan ayı, milyonlarca emekli vatandaş için son derece önemli bir dönemi işaret ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan emekli maaşı ödeme takvimi, emekliler ve aileleri için hem merak dolu hem de beklenti içinde geçen bir zamanın başlangıcını oluşturuyor. SGK'nın duyurduğu emekli maaşı ödeme takvimi, emeklilerin ve ailelerinin yaşamlarını planlamaları için kritik bir kilometre taşı niteliği taşıyor.