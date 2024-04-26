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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...

Sağlık Bakanlığı, önemli bir istihdam fırsatı sunarak 36 bin sağlık personeli alımı için hazırlıklara başladı. Bu heyecan verici fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve gereklilikleri araştırmayı sürdürüyor. Ayrıca, 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ne zaman geleceği de merak konusu. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:18
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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...

Sağlık Bakanlığı, çeşitli hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere boş kadrolara personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımların KPSS puanıyla yapılması bekleniyor ve adaylar, detayları yakından araştırıyorlar. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen gibi farklı kadrolardan yapılacak olan personel alımı başvuru tarihleri büyük bir merakla bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...

Sağlık Bakanlığı 36 Bin Sözleşmeli Personel Alımı Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çeşitli branşlarda ve hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere belirlenen kadro dağılımı dikkat çekiyor.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...

Hangi Branşlarda Kaç Kişi Alınacak?

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı 36 bin sözleşmeli personel alımında kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...

📍1 diyetisyen

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...

📍9 ebe