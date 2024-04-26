Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı startı verildi! En az 35.000 TL maaşla 7 branşta memur alınacak: Ebe, hemşire, tekniker...

Sağlık Bakanlığı, önemli bir istihdam fırsatı sunarak 36 bin sağlık personeli alımı için hazırlıklara başladı. Bu heyecan verici fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve gereklilikleri araştırmayı sürdürüyor. Ayrıca, 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ne zaman geleceği de merak konusu. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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