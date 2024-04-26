Emekliye zamda 3’lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre taban aylık eğer bu oran yansıtılırsa 13 bin 600 liraya çıkacak. Emeklilerde taban aylık ödemesine ilişkin bir diğer formül ise asgari ücretle eşitlenmesini içeriyor. Eğer taban aylık asgari ücret seviyesine yükseltilirse emeklilere kök aylığı ne olursa olsun 17 bin 2 liradan az ödeme yapılmayacak.