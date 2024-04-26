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Haberler Galeri Emekliye zamda 3'lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada

Emekliye zamda 3'lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada

Milyonlarca emekli temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber gözünü maaşlara yapılacak zam oranlarına çevirdi. Emeklilerin kök aylıkları 2024 yılının ilk 6 ayının enflasyon oranının belli olmasıyla beraber artacak. Bu kapsamda "Gelir Artırıcı Paket" de masaya yatırılacak. Taban aylıklar yeniden değerlendirilecek, enflasyon ve asgari ücrete göre 3 formül ön plana çıkacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:42
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Emekliye zamda 3’lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada

Emekliler için Mayıs'ta 'Destek Paketi' hayata geçirilirken, Temmuz'da ise 'Gelir Artırıcı Paket' devreye alınacak. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken; tüm aylıklar masaya yatırılacak.

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Emekliye zamda 3’lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada

Bu kapsamda ek iyileştirme de ele alınacak. Refah payı, kök aylığa seyyanen artış gibi formüllerin yanı sıra bu yılın başında 10 bin liraya yükseltilen taban aylık da yeniden gözden geçirilecek. Taban aylıkta artış için 3 formül öne çıkıyor.

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Emekliye zamda 3’lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada

GÖZLER TEMMUZDA
Burada ilk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranının yansıtılmasını içeriyor. Bu formül uygulanırsa, 3 Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla yeni tutar ortaya çıkacak.

Enflasyon tahminlerine göre de taban aylık 12 bin lirayı aşacak. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre yüzde 25.48 bekleniyor.

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Emekliye zamda 3’lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada

Bu tahmin gerçekleşir ve taban aylığa yansıtılırsa en düşük aylık ödemesi 12 bin 548 liraya ulaşacak. Taban aylık artışına ilişkin bir formül de yıllık enflasyon hedefinin yansıtılması olacak. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıkladı.

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Emekliye zamda 3’lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre taban aylık eğer bu oran yansıtılırsa 13 bin 600 liraya çıkacak. Emeklilerde taban aylık ödemesine ilişkin bir diğer formül ise asgari ücretle eşitlenmesini içeriyor. Eğer taban aylık asgari ücret seviyesine yükseltilirse emeklilere kök aylığı ne olursa olsun 17 bin 2 liradan az ödeme yapılmayacak.