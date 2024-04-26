26 Nisan 2024, Cuma
Emekliye zamda 3'lü formül! Ek zam olacak mı? Gelir artırıcı paket masada
Milyonlarca emekli temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber gözünü maaşlara yapılacak zam oranlarına çevirdi. Emeklilerin kök aylıkları 2024 yılının ilk 6 ayının enflasyon oranının belli olmasıyla beraber artacak. Bu kapsamda "Gelir Artırıcı Paket" de masaya yatırılacak. Taban aylıklar yeniden değerlendirilecek, enflasyon ve asgari ücrete göre 3 formül ön plana çıkacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:42
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