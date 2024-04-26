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Sınırı geçmek isterken yakalandılar! FETÖ ve PKK üyesi teröristler...

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Sınırı geçmek isterken yakalandılar! FETÖ ve PKK üyesi teröristler...

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2'si FETÖ ve biri PKK/PYD terör örgütü mensubu olmak üzere 4 kişi yakalandı.

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