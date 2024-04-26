Kpss ve mülakat şartı aranmıyor! Kızılay 7 farklı kadro için kapılarını adaylara araladı!

ULUSLARARASI BÖLGE UZMANI

Uluslararası Bölge Uzmanı Başvuru Şartları

- Tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi lisans mezunu,

- İleri düzeyde Fransızca bilen (yazılı ve sözlü) (Fransızca dil yetkinliği test edilecektir),

- Tercihen ileri düzeyde İngilizce bilen (yazılı ve sözlü) (Dil yetkinliği test edilecektir),

- Tercihen ilgili alanda veya uluslararası operasyonlarda en az 2 yıl deneyimi olan,

- Tercihen aktif SAP kullanım bilgisine sahip,