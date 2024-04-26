Altın takılar nasıl temizlenir? İşte en etkili yöntem...

Temiz Tutun: Altın takıları düzenli olarak yumuşak bir fırça ve sabunlu su ile temizleyin. Ancak, aşırı temizlik ve sürtünme takının yıpranmasına neden olabilir.

Ayrı Tutun: Farklı takıları birbirine temas etmeyecek şekilde ayrı bölmelere yerleştirin. Bu, çizilmeleri ve takıların birbirine karışmasını önler.