Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...

"KENDİNİ TANIMIYORSUN"

Türkoğlu, "Ben bunu biraz düşündüm. Eski fotoğraflar ortaya çıkıyor şimdi orada makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, çok küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum." dedi.