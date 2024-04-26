26 Nisan 2024, Cuma
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...
Oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra estetik iddialarıyla sık sık gündem oluyor. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak bilinen Türkoğlu, eski görüntüleriyle adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, hakkında çıkan iddialarına cevap vererek, sessizliğini bozdu. Türkoğlu'nun eski hali herkesi şaşırtırken, verdiği cevap sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:06
- 1
- 93
- 2
- 93
- 3
- 93
- 4
- 93
- 5
- 93