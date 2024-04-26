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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...

Oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyerinin yanı sıra estetik iddialarıyla sık sık gündem oluyor. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı olarak bilinen Türkoğlu, eski görüntüleriyle adından söz ettiriyor. Genç oyuncu, hakkında çıkan iddialarına cevap vererek, sessizliğini bozdu. Türkoğlu'nun eski hali herkesi şaşırtırken, verdiği cevap sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:06
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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...

Fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin en dikkat çeken oyuncularından olan Sıla Türkoğlu, estetik iddialarına verdiği yanıtla magazin gündemine oturdu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...

Şimdilerde kusursuz fiziği ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Türkoğlu'nun eski kilolu halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...

Bir markanın yüzü olan Sıla Türkoğlu, markanın davetinde estetik konusuyla yine gündeme geldi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...

Estetiği olup olmadığı sorulan güzel oyuncu; "Estetiğim yok arkadaşlar." dedi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetik iddialarına cevap verdi! Eski hali gündem olmuştu...

"KENDİNİ TANIMIYORSUN"

Türkoğlu, "Ben bunu biraz düşündüm. Eski fotoğraflar ortaya çıkıyor şimdi orada makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, çok küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum." dedi.