27 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya’da bir apartmanın 9'uncu katı alevlere teslim oldu

Konya’da bir apartmanın 9'uncu katı alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 01:21
Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yasin Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 9'uncu katındaki daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından alevler üst kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairenin üst katında bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla daireden çıkarıldı. Apartmanda bulunanlar olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Apartman alevlere teslim oldu!
Apartman alevlere teslim oldu!
Küçükçekmece’de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu
Küçükçekmece'de sır ölüm! Bir kadın evinde ölü bulundu
Su kanalına döken beton mikseri sorumlusuna ceza
Su kanalına döken beton mikseri sorumlusuna ceza
İlk kazayı atlatan kadın ikinci kazada ağır yaralandı
İlk kazayı atlatan kadın ikinci kazada ağır yaralandı
Kış uykusundan uyanan ayılar görüntülenmeye başladı!
Kış uykusundan uyanan ayılar görüntülenmeye başladı!
Kalyon Holding’den bir imza proje daha!
Kalyon Holding'den bir imza proje daha!
Horoz dövüştürerek kumar oynayanlara polis baskını!
Horoz dövüştürerek kumar oynayanlara polis baskını!
Kamyona çarpmamak için devrildi!
Kamyona çarpmamak için devrildi!
Büyük ilgi gören ‘Trabzon Hasırının’ yolculuğu!
Büyük ilgi gören ‘Trabzon Hasırının’ yolculuğu!
Elektrikli vinç çalan 2 kişi yakalandı
Elektrikli vinç çalan 2 kişi yakalandı
2 katlı mağazada korkutan yangın!
2 katlı mağazada korkutan yangın!
Tam 150 bin tane! Kahverengi kokarca...
Tam 150 bin tane! Kahverengi kokarca...
Daha Fazla Video Göster