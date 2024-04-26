Arabası olan kimse bunu bilmiyor! Herkes tasarım sanıyordu meğer...

Aracınızın farlarının altında küçük bir kapak olduğunu biliyor muydunuz? Pek çok sürücü, araçlarının farlarının altındaki bu detayı gözden kaçırıyor. Ancak işte size sürpriz: o küçük kapak, aslında aracınızın güvenliği ve performansı için oldukça önemli bir role sahip. Detaylara birlikte göz atalım.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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