Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…

Madeni paraların tırtıklı kenarları, yüzyıllar boyu süregelen bir geleneğin ve pratik bir çözümün ürünüdür. Hem tarihi bir miras taşıyan bu özellik, hem de modern dünyanın ihtiyaçlarına hizmet eden bir güvenlik tedbiri olarak önemini korumaktadır. Gerek ekonomik istikrarı sağlama, gerekse kullanım kolaylığı sunma açısından, tırtıklı kenarlar madeni paraların vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam etmektedir.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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