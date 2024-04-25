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Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…

Madeni paraların tırtıklı kenarları, yüzyıllar boyu süregelen bir geleneğin ve pratik bir çözümün ürünüdür. Hem tarihi bir miras taşıyan bu özellik, hem de modern dünyanın ihtiyaçlarına hizmet eden bir güvenlik tedbiri olarak önemini korumaktadır. Gerek ekonomik istikrarı sağlama, gerekse kullanım kolaylığı sunma açısından, tırtıklı kenarlar madeni paraların vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam etmektedir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:36
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Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…

Madeni paraların kenarlarının tırtıklı olmasının kökeni, tarihin derinliklerine uzanıyor. İlk madeni paranın M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından üretilmesinden bu yana, madeni paraların yapıldığı malzeme ve formu zaman içinde değişse de, kenarlarının tırtıklı olması uzun bir geleneğin sonucudur.

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Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…

Madeni Paraların Tarihi Kökeni

Madeni paraların hikayesi, M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da yaşamış olan Lidyalılar ile başlar. Lidyalılar, ticaretin kolaylaştırılması amacıyla ilk madeni paraları üreten topluluk olarak bilinir.

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Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…

Bu paralar, dönemin değerli metalleri olan gümüş ve altından yapılmıştı ve zamanla tüm dünya tarafından benimsenen bir ödeme aracı haline geldi.

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Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…

Tırtıklı Kenarların Ortaya Çıkışı

Eski çağlarda, madeni paralar değerli metallerden yapıldığı için, insanlar paraların kenarlarını kazıyarak değerli metal toplamayı deneyebilirlerdi.

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Darphane’den madeni paralar böyle üretiliyor! O tırtıkların sebebi meğer buymuş: 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 lira…

Bu durum, paraların değerini düşürdüğü gibi, ekonomik dengeleri de bozabilecek bir sorundu. Bu soruna çözüm olarak, paraların kenarları tırtıklı hale getirildi.