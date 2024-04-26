Ekonomide emin adımlarla | Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: Enflasyonda ciddi düşüş bekliyoruz

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNA OLUMLU DEĞERLENDİRME

Politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin sürdürülmesinin daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, bunun da Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceği vurgulandı.