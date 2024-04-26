HaberlerGaleriGram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar
Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar
Merkez Bankası piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Peki MB ne mesaj verdi? Kararının ardından piyasalarda son durum ne? Altında seyir ne olur? Yükselir mi düşer mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, gram altın için tahminini açıkladı ve alım fırsatı için rakam vedi.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:11Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:15