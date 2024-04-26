26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

Merkez Bankası piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Peki MB ne mesaj verdi? Kararının ardından piyasalarda son durum ne? Altında seyir ne olur? Yükselir mi düşer mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, gram altın için tahminini açıkladı ve alım fırsatı için rakam vedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 12:15
  • 1
  • 12
Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber’de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne? Döviz, borsa ve altın piyasalarında yön ne olur? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 2
  • 12
Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber’de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

SÜRPRİZ OLMADI

Dünkü karar hem yurt dışı hem yurt içi piyasalarda beklenen bir karardı. Merkez Bankası yılın dördüncü toplantısında herhangi bir sürpriz yapmadı beklenti doğrultusunda sabit bıraktı. MB politika faizini şu andaki koşullara baktığımız zaman biraz daha bekleyecek gibi duruyor.

  • 3
  • 12
Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber’de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

Piyasalara olumsuz bir etkisi olmadı. Beklenti doğrultusunda bir karar verildiği için borsalarda döviz kurlarında yatay bir seyir var. Zaten haftaya iyimser bir başlangıç yapmıştık şu anda devamını gözlemliyoruz.

  • 4
  • 12
Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber’de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul'da 9.700 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Haftalık kapanışta 9.700 puan seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse tekrar 10 bin puan seviyesini radarına almış olacak.


Yurt dışı borsaları risk oluşturmaya devam ediyor. Bir geri çekilme yaşanırsa bizim borsamıza olumsuz yönde yansıyabilir.

  • 5
  • 12
Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber’de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamıştı. İyi alım fırsatları verdi. 2.300 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, yine gram altın tarafında 2.500 lira seviyesine kadar gerileyen bir trend görmüştük.

Şu anda gram altın 2.525 lira, ons altında 2.346 dolar seviyesinde. Burada tepki alımı olduğunu gözlemliyoruz.