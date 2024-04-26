Gram altın için alım fırsatı! İslam Memiş A Haber’de rakam verdi | Altın fiyatları düşer mi? İşte anlık güncel rakamlar

PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

Piyasalara olumsuz bir etkisi olmadı. Beklenti doğrultusunda bir karar verildiği için borsalarda döviz kurlarında yatay bir seyir var. Zaten haftaya iyimser bir başlangıç yapmıştık şu anda devamını gözlemliyoruz.