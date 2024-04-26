26 Nisan 2024, Cuma
Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor
Yumurtanın sağlığa olan faydaları genellikle bilinse de, geleneksel tüketim alışkanlıklarını değiştiren şaşırtıcı bir öneri ortaya çıktı: Yumurtayı sadece sabah kahvaltılarında değil, aksine akşam yemeğinden sonra veya hatta uyumadan önce tüketmek. Bu öneri, vücutta beklenmedik değişimlerin yaşanabileceğini iddia ediyor. Yumurtanın gece tüketilmesi, sindirilme sürecindeki farklılıklar nedeniyle vücut üzerinde benzersiz etkiler yaratabilir.
Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 14:32
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