26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor

Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor

Yumurtanın sağlığa olan faydaları genellikle bilinse de, geleneksel tüketim alışkanlıklarını değiştiren şaşırtıcı bir öneri ortaya çıktı: Yumurtayı sadece sabah kahvaltılarında değil, aksine akşam yemeğinden sonra veya hatta uyumadan önce tüketmek. Bu öneri, vücutta beklenmedik değişimlerin yaşanabileceğini iddia ediyor. Yumurtanın gece tüketilmesi, sindirilme sürecindeki farklılıklar nedeniyle vücut üzerinde benzersiz etkiler yaratabilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 14:32
  • 1
  • 6
Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor

Geleneksel olarak sabah kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yumurta için şaşırtıcı bir öneri gündeme geldi: Yumurtayı uyumadan önce tüketmek. Bu öneri, vücudun gece boyunca dinlenme ve yenilenme sürecinde sunduğu faydalardan bahsediyor. Uyumadan önce yenilen yumurta, vücudu gece boyunca sağlıklı bir şekilde destekleyebilir.

  • 2
  • 6
Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor

Avustralyalı Beslenme Uzmanı Sharon Natoli, günlük olarak iki adet yumurta tüketmenin ve özellikle akşam yemeğinde alınan yumurtanın vücut üzerindeki etkilerini vurguladı.

  • 3
  • 6
Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor

Yumurtanın Sedatif Etkisi

Ayrıca, yumurtanın doğal bir sedatif olarak işlev görebileceğini ve uyku kalitesi ve süresini artırabileceğini ekledi. Sedatiflerin, düşük dozlarda kullanıldığında gerginlik ve huzursuzluğu azaltan uyku ilaçlarının genel adı olduğunu açıkladı.

  • 4
  • 6
Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor

Protein İçeriğinin Etkileri

Natoli, yumurtanın içeriğinde bulunan yüksek protein oranının tokluk hissini artırarak kilo alımını engelleyebileceğini ve stres düzeyini azaltabileceğini belirtti.

  • 5
  • 6
Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı Beslenmenin Önemi

Ancak sadece yumurtanın uykuya olan olumlu etkilerinden bahsetmenin adil olmadığını ifade etti. Beslenme uzmanı, sağlıklı bir uyku düzeninin temelinde sağlıklı beslenmenin olduğunu vurguladı.