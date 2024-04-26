Yumurtayı uyumadan önce yiyin! Uzmanı açıkladı: Faydaları saymakla bitmiyor

Yumurtanın sağlığa olan faydaları genellikle bilinse de, geleneksel tüketim alışkanlıklarını değiştiren şaşırtıcı bir öneri ortaya çıktı: Yumurtayı sadece sabah kahvaltılarında değil, aksine akşam yemeğinden sonra veya hatta uyumadan önce tüketmek. Bu öneri, vücutta beklenmedik değişimlerin yaşanabileceğini iddia ediyor. Yumurtanın gece tüketilmesi, sindirilme sürecindeki farklılıklar nedeniyle vücut üzerinde benzersiz etkiler yaratabilir.