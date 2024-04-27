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AFAD duyurdu! Erzincan'da gece yarısı korkutan deprem

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
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AFAD duyurdu! Erzincan’da gece yarısı korkutan deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:30'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İşte detaylar...

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:30'da merkez üssü Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer: Tercan (Erzincan)

Tarih: 2024-04-27

Saat: 01:30:37 TSİ

Enlem: 39.86889 N

Boylam: 40.22528 E

Derinlik: 15.67 km


YERİN 15.67 KM DERİNLİĞİNDE...
Deprem yerin 15.67 km derinliğinde kaydedildi.


AFAD DEPREM LİSTESİ...
2024-04-27 01:30:37 39.8625 40.22361 15.13 MW 4.1 Tercan (Erzincan)
2024-04-27 01:12:33 38.26639 37.76806 7.17 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)
2024-04-27 00:57:06 38.28056 38.77472 7.47 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2024-04-26 23:54:14 37.31 37.07917 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-04-26 23:46:47 37.07917 28.44917 7.05 ML 1.1 Ula (Muğla)
2024-04-26 23:46:46 37.70306 35.38528 7.11 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)
2024-04-26 23:36:37 40.02694 35.95083 7.0 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-04-26 23:31:26 38.76861 40.02 6.99 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ)
2024-04-26 23:31:21 37.47083 37.18444 6.98 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-26 23:19:43 35.65972 29.33278 12.44 ML 1.7 Akdeniz - [65.99 km] Kaş (Antalya)
2024-04-26 23:16:55 40.88833 34.5425 6.81 ML 1.2 İskilip (Çorum)
2024-04-26 23:03:24 38.98389 27.89333 6.67 ML 1.7 Akhisar (Manisa)
2024-04-26 22:57:44 38.96667 26.2525 6.24 ML 2.0 Ege Denizi - [36.47 km] Karaburun (İzmir)
2024-04-26 22:13:41 38.35806 37.39972 6.97 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-26 22:07:16 38.12028 37.88278 6.69 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)

Erzincan’da gece yarısı korkutan deprem!Erzincan’da gece yarısı korkutan deprem! ERZİNCAN'DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM!

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