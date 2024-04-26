Kadir Şeker vakası gibi olay! Karısı ve çocuğunu bıçaklayan şahsı engellemek için yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı...

CEZA İSTİNAFTA ONANDI



Davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, dava savcısı, Tolga Daşkıran ile Hüseyin Şahin'in avukatları, Ankara Bölge Adliyesi'ne başvurarak hapis cezalarına itiraz etti. 2'nci Ceza Dairesi, Tolga Daşkıran'ın 5 yıl, arkadaşı Hüseyin Şahin'in 3 yıl 4 ay ve eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'nin 12,5 yıl hapis cezalarını onadı.

GÖZYAŞLARIYLA AİLELERİNE SARILDILAR



Cezaların kesinleşmesinin ardından Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin, aileleriyle birlikte Eskişehir Adliyesi'ne geldi. Adliye bahçesinde konuşan Tolga Daşkıran, insanlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, "Biz sokak ortasında eşini ve kızını öldürmeye çalışan birine engel olduk. İnsanlık görevimizi yaptık, geri kalan Türk adaletine kalmış. Cezamın onandığını duyunca üzüldüm. Hayatımın tam güzel noktasındaydım. İnşallah çıkınca da hayatıma devam ederim. En kısa sürede çıkmayı temenni ediyorum." dedi.