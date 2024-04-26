Kadir Şeker vakası gibi olay! Karısı ve çocuğunu bıçaklayan şahsı engellemek için yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı...
Eskişehir'de 2 yıl önce karısını ve çocuğunu bıçaklayan Afgan uyruklu kişiyi engellemek istediği anlarda onu yaralayan Tolga Daşkıran 5 yıllık cezası onanınca hapse girmek zorunda kaldı. Hapis cezaları onanan Tolga Daşkıran ve Hüseyin Şahin aileleriyle vedalaştıkları sırada gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat 2022'de Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (64), sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.
EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRMEK İSTEYEN KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (22) ve arkadaşı Hüseyin Şahin, kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti. Şahin de yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.
Gözaltına alınıp tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
AFGAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Olaydan 6 gün sonra taburcu edilen Abdulkadir Ahmadi ise çıkarıldığı mahkemece eşini ve kızını öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada savcı Tolga Daşkıran'ın "meşru savunma" hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek tüm suçlamalardan beraat talebinde bulundu.
3 YIL 4 AY HAPİS VERİLDİ
Ancak mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Ahmadi'ye eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimiyle 12,5 yıl hapis cezası, onu engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp, serbest bırakılan Tolga Daşkıran'a ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 5 yıl hapis cezası verdi. Daşkıran'ın arkadaşı Hüseyin Şahin ise kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CEZA İSTİNAFTA ONANDI
Davaya katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, dava savcısı, Tolga Daşkıran ile Hüseyin Şahin'in avukatları, Ankara Bölge Adliyesi'ne başvurarak hapis cezalarına itiraz etti. 2'nci Ceza Dairesi, Tolga Daşkıran'ın 5 yıl, arkadaşı Hüseyin Şahin'in 3 yıl 4 ay ve eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'nin 12,5 yıl hapis cezalarını onadı.
GÖZYAŞLARIYLA AİLELERİNE SARILDILAR
Cezaların kesinleşmesinin ardından Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin, aileleriyle birlikte Eskişehir Adliyesi'ne geldi. Adliye bahçesinde konuşan Tolga Daşkıran, insanlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, "Biz sokak ortasında eşini ve kızını öldürmeye çalışan birine engel olduk. İnsanlık görevimizi yaptık, geri kalan Türk adaletine kalmış. Cezamın onandığını duyunca üzüldüm. Hayatımın tam güzel noktasındaydım. İnşallah çıkınca da hayatıma devam ederim. En kısa sürede çıkmayı temenni ediyorum." dedi.
TESLİM OLDULAR
Hapis cezaları onanan Tolga Daşkıran ve Hüseyin Şahin aileleriyle vedalaştıkları sırada gözyaşlarına boğuldu. Eskişehir Adliyesi'ne girerek teslim olan iki arkadaş, işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak çıkarılarak Eskişehir Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
Bu olay akıllara Kadir Şeker vakasını getirmişti. Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.
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