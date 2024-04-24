HaberlerGaleriEmeklinin temmuz maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 1+1+1 formüllü kılavuz! 10.000, 11.250, 13.000 TL alanlara...
Emeklinin temmuz maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 1+1+1 formüllü kılavuz! 10.000, 11.250, 13.000 TL alanlara...
Ocak ayında %49.25 oranında zam alan emeklilerin taban maaşları 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Şimdi Temmuz zammıyla ilgili ipuçları gelirken, taban maaş artışı da masada. Bu yılın emekliler yılı ilan edilmesiyle birlikte, 16 milyon vatandaşın gelirlerini artırıcı ve hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınmaya devam ediyor. Temmuz ayıyla birlikte yeniden gözden geçirilecek emekli maaşları için farklı artış formülleri de gündemde.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:27Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 06:27