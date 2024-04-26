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Mardin'de korku dolu anlar! İlk kazayı atlatan kadın ile çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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Mardin’de korku dolu anlar! İlk kazayı atlatan kadın ile çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı

Korku dolu anlar Mardin’in Midyat ilçesinde yaşandı. İddiaya göre ilk kazayı kıl payı atlatan kadın ilçe çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün Midyat-Mardin yolunda G.S. (36), beraberindeki 2 çocukla yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasını kıl payı atlattı.



Bu durumun ardından G.S., yanındaki E.A. (2) ile yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.



Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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