26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı canlı yayın izle! 26 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm tek parça izle!

Müge Anlı canlı yayın izle! 26 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
ABONE OL
Müge Anlı canlı yayın izle! 26 Nisan ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert", 16. sezonuyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın liderliğindeki ekip, kayıplar, aile içi sorunlar, cinayetler ve çeşitli suçlar gibi pek çok konuyu titizlikle ele alıp izleyicilere sunuyor. Gerçekleştirdiği özgün araştırmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla bilinen Müge Anlı, programında toplumsal sorunlara ve çözülememiş olaylara ışık tutuyor. Peki bugün Müge Anlı'da neler olacak? 26 Nisan tarihli programı ve kaçırdığınız bölümleri haberimizde yer alan linkten izleyebilirsiniz...

26 NİSAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün farklı olaylarla ekranlara geliyor. Bu hafta işlenen olay sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi. 'Üvey anne olayı' olarak da anılan olay karşısında yaşananlar izleyiciyi şoke etti.

Müge Anlı'nın programına başvuran Umut Yetik, 29 yaşındaki eşi Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlunun beraber kaçtığını ifade etti. Yetik, 8 yaşındaki kızına kavuşmak için uğraşırken, canlı yayına katılan üvey anne ve üvey oğulun rahatlığı da sosyal medyada tepkilere neden oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA